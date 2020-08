Incêndios

O incêndio que deflagrou hoje numa zona de mato em Santo Estêvão e Moita, no concelho do Sabugal, continua com três frentes ativas e os ventos irregulares estão a dificultar o combate às chamas, informou a Proteção Civil.

"O incêndio está ativo, em três frentes, mas não há localidades em risco", disse à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

A fonte adiantou ainda que o fogo continua a lavrar numa zona de mato e os ventos irregulares que se fazem sentir no local estão a prejudicar o combate às chamas.