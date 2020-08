Incêndios

Mais de 1.100 operacionais e 16 meios aéreos estão a combater hoje à tarde os cinco maiores incêndios rurais em território continental, concentrados sobretudo na região Centro, de acordo com dados da Proteção Civil.

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 19:00 estavam no terreno 1.115 operacionais das forças de socorro e segurança, 334 meios terrestres e um total de 16 meios aéreos a combater os cinco maiores incêndios.

Às 19:25, o incêndio com mais meios registava-se numa zona de mato em Sernancelhe, no distrito de Viseu, com 295 operacionais, 88 veículos e três meios aéreos e estava ativo desde as 12:02.