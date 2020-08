Actualidade

O Serviço Nacional de Migração de Moçambique acusou hoje a empresa Naji Investimentos, que opera no ramo de transportes terrestres de passageiros, de abrigar 49 imigrantes ilegais.

"Eles abriram as portas e deixaram eles ficarem lá [nas suas instalações], e estão com eles há mais de 24 horas sem comunicar as autoridades competentes e isso é um auxílio [de imigração ilegal]", disse à Lusa Felizardo Jamaca, porta-voz da direção de Migração da Cidade de Maputo.

De acordo com a fonte, o grupo foi encontrado nas instalações da Nagi Investimentos pela equipa de fiscalização, sem documentos, e, segundo as autoridades, a empresa tê-los-á albergado porque iriam usar os seus autocarros rumo aos seus destinos.