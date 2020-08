Actualidade

O ministro do Ambiente e Ação Climática revelou hoje que o projeto de incineração da ilha de São Miguel, que se encontra na Justiça e é contestado pelas associação ambientais, foi aprovado por Bruxelas.

João Matos Fernandes disse aos jornalistas que "todos os projetos com investimento superior a 50 milhões de euros carecem de aprovação diretamente pela União Europeia", tendo "anteontem chegado a notícia que a incineradora dos Açores foi aprovada em Bruxelas", havendo "todas as condições para poder começar a ser feita".

O ministro do Ambiente e Ação Climática foi hoje à lagoa das Furnas, no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, presidir à assinatura de um protocolo de colaboração técnica e financeira do Fundo Ambiental com a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores, relativo ao tratamento da água de lagoas eutrofizadas nos Açores.