Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, graças à força do setor da tecnologia, que levou o Nasdaq a mais um recorde, e aos números semanais do desemprego que saíram menos maus do que esperado.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice tecnológico Nasdaq estabeleceu o seu 32.º recorde do ano, ao fechar nos 11.108,07 pontos, com uma valorização de um por cento.

Este índice voltou a refletir os desempenhos bolsistas de vários dos seus principais integrantes, como a 'holding' da Google, a Alphabet, que ganhou 1,75%, a Amazon, que progrediu 0,62%, a Apple, que subiu 3,49%, e a Microsoft, que avançou 1,60%.