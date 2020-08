Incêndios

O incêndio que lavra desde a tarde de hoje em Bogas de Baixo, no Fundão, tem duas frentes ativas, disse o comandante distrital de operações de socorro, esperançado que a noite traga "uma janela de oportunidade" para o dominar.

"O incêndio tem duas frentes ativas, uma mais intensa virada a Orvalho e Maxial da Ladeira, outra com pouca intensidade, virada a Janeiro de Cima e Janeiro de Baixo", afirmou Francisco Peraboa, adiantando, pelas 22:30, que estavam no local "104 veículos a apoiar 326 operacionais com seis máquinas de rasto".

Francisco Peraboa adiantou que está preocupado com "as condições meteorológicas, a temperatura, o vento e a humidade relativa do ar, que não são favoráveis".