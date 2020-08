Covid-19

O continente africano ultrapassou hoje um milhão de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, segundo uma contabilização da agência France-Presse.

Num continente com 21.050 mortes confirmadas até agora, a África do Sul é o país mais afetado, com mais de metade das infeções (538.184) e quase metade dos óbitos (9.604 mortes). Entre as pessoas infetadas neste país, 387.316 foram dadas como recuperadas.

Já o Egito registou quase 95.000 casos e a Nigéria quase 45.000.