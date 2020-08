Actualidade

Um mês depois da entrada em vigor de um novo acordo comercial entre Canadá, EUA e México, Donald Trump anunciou hoje que vai voltar a aplicar uma taxa alfandegária de 10% sobre as importações de alumínio canadiano.

A decisão do presidente norte-americano, que entra em vigor a partir de 16 de agosto, foi anunciada durante uma visita a uma fábrica de máquinas de lavar, em Clyde, no Estado do Ohio.

Nas justificações avançadas está a lembrança de que estas taxas tinham sido levantadas em maio de 2019, na condição de o Canadá "não inundar os EUA com as suas exportações e não destruir todos os empregos no setor do alumínio", o que, segundo Trump, não se teria verificado.