Incêndios

Os incêndios de Alijó (Vila Real), Sabugal (Guarda) e Fundão (Castelo Branco) já estão em resolução, e dos grandes fogos ainda ativos o que mais meios tem é o de Sernancelhe, em Viseu, segundo a proteção civil.

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que deflagrou cerca das 12:00 de quinta-feira em Sernancelhe, no distrito de Viseu, ainda está em curso e, pelas 08:20 tinha no local 384 operacionais, apoiados por 117 veículos.

Também em curso está ainda o fogo de Torre de Moncorvo em Bragança, onde pelas 08:20 combatiam as chamas 136 operacionais, apoiados por 54 veículos.