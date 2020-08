Incêndios

A Comissão Distrital de proteção Civil (CDPC) de Vila Real reclamou ao Ministério da Administração Interna um reforço de vigilância e fiscalização no terreno por causa do "aumento significativo" de ignições que se tem verificado no distrito.

"Está a haver um número maior do que o normal de ignições. Os locais onde têm sido ateados os fogos têm sido de difícil acesso e sinto que os nossos operacionais estão esgotados e têm sido, infelizmente, incêndios de alguma dimensão. Estão constantemente a ser mobilizados para um fogo e para o outro, o esforço tem sido enorme e não têm tido tempo de descanso", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da CDPC e da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga.

Na quinta-feira contabilizaram-se nove ignições durante a tarde no distrito de Vila Real, destacando-se os incêndios em Alijó e Sabrosa, que mobilizaram mais meios e ainda estão, esta manhã, em resolução, ações de rescaldo e vigilância. Estas ocorrência mobilizaram perto de 400 operacionais, 100 viaturas e oito meios aéreos.