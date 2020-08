Bulgária

Pelo menos 14 pessoas foram detidas hoje na Bulgária no despejo de acampamentos e levantamento de barreiras que bloqueiam há semanas avenidas em várias cidades do país para pedir a demissão do primeiro-ministro, Boiko Borissov.

A emissora privada búlgara bTV indicou que a polícia desmantelou os acampamentos com dezenas de tendas numa operação simultânea em várias cidades, como Sófia e Varna, sem que se registassem confrontos, mas que foram detidos contestatários.

Segundo fontes policiais, em Sofia foram detidas 12 pessoas, por não cumprirem ordens de abandonar a rua e não terem documentos de identidade. Após identificação foram libertadas.