Actualidade

As exportações diminuíram 17,1% e as importações 19,7% no primeiro semestre deste ano, face ao período homólogo, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em comparação, no segundo semestre de 2019, as exportações tinham aumentado 4,0% e as importações 4,3%.

Já excluindo o setor de 'combustíveis e lubrificantes', entre janeiro e junho, as exportações diminuíram 16,5% e as importações 18,2%. No segundo semestre do ano passado, também excluindo 'combustíveis e lubrificantes', as exportações tinham aumentado 4,2% e as importações 5,3%.