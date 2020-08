Actualidade

O Tribunal Judicial do Dondo, na província de Sofala, impediu hoje jornalistas de acompanhar a sessão de produção de provas do julgamento de seis pessoas acusadas de conspiração no centro de Moçambique.

Os jornalistas já estavam na sala quando, 10 minutos depois do início do julgamento, o juiz da causa, Carlitos Teófilo, pediu que se retirassem, alegando que a sessão iria abordar "matéria sensível".

Na sessão de hoje, espera-se que sejam ouvidos peritos da direção central do Serviço Nacional de Investigação Criminal que elaboraram o processo contra as seis pessoas acusadas de conspiração no centro de Moçambique.