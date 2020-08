Actualidade

A linha SNS24 atendeu nos primeiros sete meses do ano perto de 1,5 milhões de chamadas, um número que ultrapassou o total das realizadas em 2019, segundo um balanço hoje divulgado pelos Serviços Partilhados do Ministério da saúde.

Segundo o "balanço da Atividade da Linha SNS24 2017 - 2020", foram atendidas, em 2017, 864.939 chamadas, número que subiu para 1.200.171 no ano seguinte e para 1.485.808 em 2019.

Nos sete primeiros meses do ano (até 31 de julho) foram atendidas 1.494.928 chamadas, uma média de 4.095 por dia, no Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, coordenado pelos Serviços Partilhados do Ministério da saúde (SPMS).