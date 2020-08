Incêndios

A Polícia Judiciária de Vila Real anunciou hoje a detenção de um pastor de 44 anos suspeito de ter ateado 12 incêndios em área florestal desde 2018, no concelho de Chaves.

A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, disse, em comunicado, que o homem está "fortemente indiciado" pela prática do crime de incêndio florestal em Chaves, no distrito de Vila Real.

O detido é suspeito de ter ateado 12 incêndios em várias freguesias daquele concelho, entre os anos de 2018 e 2020.