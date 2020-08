Beirute/Explosões

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, realiza no sábado uma visita a Beirute, atingida por fortes explosões na terça-feira, e no domingo decorre uma videoconferência de doadores para o Líbano organizada por Paris, anunciaram hoje as instituições europeias.

De acordo com o porta-voz do executivo comunitário, Eric Mamer, a Comissão Europeia irá participar no domingo na videoconferência de doadores "que visa recolher fundos para uma ajuda humanitária de urgência", na sequência das explosões de terça-feira no porto de Beirute, que devastaram bairros inteiros na capital libanesa.

O executivo comunitário estará representado pelo comissário para a ajuda humanitária, Janez Lenarcic.