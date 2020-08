Actualidade

A Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR) acusa o Ministério da Saúde de falta de planeamento e estratégia e de, ao definir as zonas geográficas carenciadas nesta especialidade, tomar decisões sem critérios técnicos.

Numa posição a propósito do despacho publicado esta semana que define as zonas geográficas carenciadas para que se possa atribuir incentivos ou ter formas facilitadas de contratação de especialistas, a SPR lembra que há 16 hospitais sem reumatologia no país e diz não compreender porque foram selecionadas unidades que já têm estas especialidades.

"É (...) um documento que revela a falta de planeamento e de estratégia que tem vindo a ser a norma por parte do Ministério da Saúde desde há muitos anos", escreve a SPR, num parecer a que a Lusa teve acesso.