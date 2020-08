Actualidade

A polícia sul-africana usou hoje granadas atordoantes e balas de borracha para dispersar ativistas que se manifestavam em frente à embaixada do Zimbabué na capital, Pretória, contra a repressão naquele país.

Pouco mais de uma centena de manifestantes, na sua maioria zimbabueanos que vivem na África do Sul, reuniram-se para protestar contra a brutalidade policial, detenções de jornalistas e corrupção governamental com cartazes denunciando o Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa.

Os manifestantes pediram ao Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e aos líderes de outros países vizinhos que tomassem medidas para ajudar a resolver os problemas dos zimbabueanos num país à beira do colapso económico.