Actualidade

O presidente executivo interino da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, disse hoje que o aumento de capital da empresa "foi um sucesso e é demonstrativo do grande alinhamento entre a empresa e os seus acionistas".

"O aumento de capital foi um sucesso e é demonstrativo do grande alinhamento entre a empresa e os seus acionistas. Não só foi integralmente subscrito, como ainda existiu por parte dos acionistas um montante significativo de pedidos adicionais de subscrição de novas ações, tendo a procura ultrapassado a oferta em 2,6 vezes", referiu o presidente executivo interino da EDP, em reação à subscrição total do aumento de capital da EDP, feito na sequência do anúncio da compra da espanhola Viesgo.

A EDP tornou hoje público "que foi totalmente subscrito o aumento de capital social" de 3.656.537.715 euros para 3.965.681.012 euros, "compreendendo a emissão de 309.143.297 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1,00 euro cada, ao preço de subscrição unitário de 3,30 euros com um ágio [juro] de 2,30 euros por nova ação", pode ler-se no comunicado enviado pela EDP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).