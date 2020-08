Actualidade

O exército israelita anunciou ter abatido durante a noite de quinta-feira para hoje um avião não tripulado ('drone') que atravessou a sua fronteira com o Líbano, sob forte presença militar após recentes confrontos.

"Durante a noite, as forças armadas israelitas identificaram um 'drone' que se infiltrou no espaço aéreo israelita na região do monte Hermon, ao longo da linha azul", fronteira entre o Estado hebreu e o Líbano, anunciou o exército, dizendo ter "abatido" o engenho voador.

O monte Hermon, zona estratégica, situa-se na encruzilhada de Israel, Líbano e Síria. Interrogado pela agência France-Presse, um responsável militar israelita confirmou que o 'drone' abatido era proveniente do Líbano.