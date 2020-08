Açores/Eleições

O coordenador da campanha do PS/Açores nas eleições legislativas regionais de outubro, Francisco César, declarou hoje que o principal objetivo do partido é garantir a segurança das pessoas, ficando excluídos os jantares-comício e as arruadas.

O dirigente socialista declarou à Lusa, à saída de um encontro com a Autoridade Regional de Saúde que visava abordar os procedimentos a adotar na campanha eleitoral, que o desafio é "concertar o dever e obrigação que os responsáveis políticos têm de transmitir o seu programa, ao mesmo tempo que garantem a segurança das pessoas com quem contactam".

Para o socialista açoriano, face ao cenário de pandemia da covid-19, o partido "tem de ter a capacidade de se reinventar" através de uma aposta de comunicação nas redes sociais.