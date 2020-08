Actualidade

Um deslizamento de terras provocado pelas fortes chuvas das monções matou hoje pelo menos 15 pessoas no sul da Índia e enterrou 20 casas de trabalhadores nas plantações de chá, segundo a polícia local.

Doze pessoas foram resgatadas, segundo o polícia Eldhose Madhai, acrescentando que mais de 50 pessoas na região ainda não foram encontradas.

O ministro-chefe do Estado de Kerala, Pinarayi Vijayan, confirmou as 15 vítimas mortais e disse ainda que as equipas da Força Nacional de Resposta a Desastres foram destacadas para a área de Rajamalai, no distrito de Idukki, com equipamento noturno para os esforços de resgate.