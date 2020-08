Covid-19

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) defendeu hoje investigações do Ministério Público (MP) e da Segurança Social ao surto de covid-19 no lar em Reguengos de Monsaraz, considerando preocupantes e graves as conclusões da auditoria dos médicos.

"Encaramos os resultados da auditoria com muita preocupação. São conclusões graves e naturalmente merecem uma investigação", afirmou à agência Lusa Celso Silva, da Direção Regional do Alentejo do SEP.

O dirigente sindical falava a propósito do relatório da comissão de inquérito da Ordem dos Médicos (OM) para avaliar as circunstâncias clínicas do surto de covid-19 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), em Reguengos de Monsaraz (Évora), que alastrou à comunidade.