O Governo do Afeganistão iniciou hoje uma consulta sob a forma de Loya Jirga, assembleia de anciãos e elites políticas, que deverá decidir sobre a libertação dos últimos 400 prisioneiros talibãs na perspetiva do início das conversações de paz.

Mais de 3.200 participantes de diversos grupos sociais, incluindo 30% de mulheres, vão discutir sobre a eventual libertação da última tranche do grupo de 5.000 prisioneiros talibãs que Cabul se tinha comprometido a libertar no âmbito do acordo firmado em Doha em fevereiro passado entre os Estados Unidos e os insurgentes, em troca de 1.000 membros das forças afegãs.

"A vossa decisão é muito importante, quanto mais cedo, melhor. Será melhor decidir hoje ou amanhã, para que se possam iniciar as negociações internas diretas entre a República Islâmica do Afeganistão e os talibãs", disse o Presidente afegão, Ashraf Ghani, no seu discurso de inauguração da Loya Jirga.