A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) assegurou hoje estar "dentro dos prazos regulamentares para apreciar e enviar" o recurso de Vitória de Setúbal, que foi impedido de se inscrever nas competições profissionais.

Em comunicado, a LPFP detalhou a cronologia do processo, referindo que "o recurso do Vitória Futebol Clube deu entrada na sede da Liga na passada segunda-feira" e que na terça-feira o organismo que regula o futebol profissional "citou os terceiros interessados, Portimonense, Cova da Piedade e Casa Pia, aos quais conferiu três dias úteis para se pronunciarem quanto aos argumentos apresentados" pelo clube sadino.

Após receber as "oposições dos interessados", a LPFP tem três úteis para "sustentar a sua decisão" e remeter o processo para o presidente do Conselho de Justiça, conforme está expresso no artigo n.º 4 do Regulamento das Competições.