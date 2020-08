Actualidade

Um avião comercial com 191 pessoas a bordo saiu hoje da pista e partiu-se em dois ao aterrar num aeroporto do sul da Índia no meio de chuva torrencial, indicaram as autoridades indianas e a imprensa local.

O acidente com o avião da companhia Air India Express, proveniente do Dubai, ocorreu no aeroporto de Kozhikide, no Estado de Querala.

Um deputado indiano, citado pela imprensa local, indicou que pelo menos o piloto do aparelho morreu.