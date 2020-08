Beirute/Explosões

Na mesma proporção que desce a crença de uma responsabilidade de Israel nas explosões de terça-feira em Beirute, está a aumentar entre a população libanesa a ideia de que os recentes movimentos revolucionários têm todas as condições para avançar.

A perceção foi dada por telefone à agência Lusa pelo fotojornalista português João Sousa, "freelance", que foi apanhado pelas explosões mortíferas e devastadoras no porto de Beirute, onde reside desde janeiro deste ano, e que tem estado a acompanhar a evolução da situação de caos que se criou na capital libanesa.

Cansada de uma classe política em que cada vez menos confia, a quem acusa de corrupção e de uma má gestão da pandemia de covid-19 e, agora com a "falta de ajuda do Governo" nas operações de rescaldo, alguns cidadãos da capital estão a edificar uma forca na Praça dos Mártires, no centro de Beirute, para, sábado, "simbolicamente", "enforcar" os dirigentes libaneses em mais uma ação de protesto.