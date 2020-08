Actualidade

A UEFA informou hoje que o FC Porto "cumpriu parcialmente as metas estabelecidas para a época 2019/20" a nível do fair-play financeiro e que vai manter as restrições impostas ao campeão nacional de futebol na temporada 2020/21.

"O FC Porto cumpriu parcialmente as metas estabelecidas para a temporada 2019/20 e, como consequência, as medidas desportivas condicionantes previstas para o FC Porto, como as restrições de transferências e a limitação do número de jogadores na lista A [nas competições europeias], continuarão a aplicar-se na temporada 2020/21", justifica o organismo, em comunicado.

Deste modo, o FC Porto, que em 2017/18 cumpriu com as metas estabelecidas pela UEFA, ficará sob o regime de monitorização do Comité de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB) por mais uma temporada.