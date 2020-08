Covid-19

Os indicadores da covid-19 continuam a degradar-se em França, onde, nas últimas 24 horas, 2.288 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus, aumento inédito desde maio, indicou hoje a Direção Geral de Saúde (DGS) francesa.

Segundo o balanço da DGS local, a França registou mais de 9.330 novos casos numa semana (1.604 na quinta-feira e 1.695 no dia anterior), depois de a barreira dos 1.000 novos casos diários ter sido ultrapassada em fins de julho.

"Os indicadores estão a degradar-se, confirmando-se uma circulação mais ativa do vírus no conjunto do território, em particular entre os jovens adultos", constatou a DGS francesa, que apelou ao "reforço da vigilância".