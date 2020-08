Incêndios

Fundão, Castelo Branco, 07 ago 2020 - Os fogos que deflagraram hoje na freguesia da Capinha, no concelho do Fundão, e na Vila do Carvalho, na Covilhã, estão a evoluir favoravelmente, disse o comandante distrital de operações de socorro de Castelo Branco.

"O fogo em Capinha está a evoluir favoravelmente, assim como o incêndio na Vila do Carvalho. Está a arder mato e áreas florestais", declarou pelas 23:20 à agência Lusa Francisco Peraboa.

Segundo o comandante distrital, "não há povoações em risco".