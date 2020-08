Incêndios

Fundão, Castelo Branco, 08 ago 2020 - Os fogos que deflagraram na sexta-feira na freguesia da Capinha, no concelho do Fundão, e na Aldeia do Carvalho, na Covilhã, foram dominados, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O fogo na Aldeia do Carvalho foi dominado ao início da madrugada, enquanto o da Capinha foi dominado às 04:05 e "encontram-se neste momento em fase de rescaldo", explicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O alerta para o fogo na freguesia da Capinha foi dado às 12:26. Pelas 23:45 estavam no local 223 operacionais apoiados por 74 veículos, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.