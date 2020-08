Incêndios

Redação, 08 ago 2020 (Lusa) -- A alteração da paisagem florestal, substituindo eucalipto e pinheiro-bravo por espécies resilientes ao fogo, depende do aparecimento de indústrias que comprem a matéria-prima, defendem as empresas florestais, perspetivando que os proprietários "nunca" participem sem terem este rendimento garantido.

"Se no final da exploração do povoamento não tivermos quem compre os produtos que dali vêm, então nunca conseguiremos que os proprietários adiram a um projeto desse tipo", afirma o presidente da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA), Pedro Serra Ramos, considerando que é insuficiente o apoio financeiro previsto para a plantação das árvores e a manutenção da nova floresta durante 20 anos.

Para o representante, antes de se pedir aos proprietários para aderirem ao Programa de Transformação da Paisagem (PTP), dirigido a territórios com elevada perigosidade de incêndio, é preciso "fomentar o aparecimento de indústrias que possam utilizar este tipo de matéria-prima" produzida pelos povoamentos florestais menos propensos ao fogo, como sobreiro e azinheira.