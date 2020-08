Incêndios

O Presidente da República disse que já apresentou condolências à família do piloto português que morreu hoje na sequência da queda de um 'Canadair' na zona do Lindoso, Ponte da Barca, quando combatia o incêndio que lavra no Gerês.

"Já tive ocasião de apresentar as minhas condolências, os meus sentimentos, ao Henrique, filho do piloto Jorge Jardim, que faleceu em circunstâncias dramáticas, ao serviço da comunidade, no combate ao fogo, que tudo indica que está a caminho de estar extinto", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falava aos jornalistas no Aeroporto do Porto Santo, no arquipélago da Madeira, onde se encontrava à espera de embarcar rumo a Lisboa, após um curto período de férias.