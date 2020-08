Incêndios

O primeiro-ministro lamentou hoje a morte do piloto Jorge Jardim no acidente de um avião de combate a incêndios, recomendando "especial cautela" a todos os que combatem fogos no país.

Num comunicado divulgado pelo seu gabinete, António Costa manifesta "profunda tristeza e consternação" pela morte de Jorge Jardim, cujo avião se despenhou pelas 11:20 quando reabastecia os depósitos de água junto à barragem do Alto do Lindoso, num acidente que fez também um ferido grave, o segundo piloto.

O primeiro-ministro deseja as melhoras ao piloto ferido e agradece aos "milhares de homens e mulheres que estão no combate aos incêndios".