Actualidade

As redes sociais Twitter e TikTok tiveram discussões preliminares com vista a uma eventual "combinação" entre as duas, segundo uma notícia revelada no sábado pelo Wall Street Journal.

Das informações obtidas pelo jornal não foi possível concluir se a negociação incluiria uma aquisição do TikTok, algo que, nesta fase, estaria repleto de obstáculos, tendo em conta o decreto presidencial da Casa Branca que impede a empresa chinesa proprietária da rede social de vídeos virais de realizar transações com companhias norte-americanas.

Questionadas pela AFP, ambas as empresas recusaram comentar a notícia.