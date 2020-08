Actualidade

André Ventura anunciou esta noite a recandidatura à liderança do Chega, numa cerimónia em Leiria em que disse que só vai sair do parlamento "quando metade daquela esquerda sair".

"Estamos a fazer uma revolução democrática e não temos o direito de a destruir", disse o líder demissionário do partido, considerando por isso que "não é um momento de desistência", para se lançar como candidato às eleições de 05 de setembro.

Na Ortigosa, no concelho de Leiria, num jantar da distrital do Chega Leiria que, segundo a organização juntou 800 participantes de vários pontos do país, André Ventura assumiu ter sido "quase 'feito' em laboratório" para enfrentar os ataques ao partido.