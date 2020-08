Actualidade

As plantas infestantes que competem com novos pinheiros e falta de mão-de-obra na Marinha Grande são duas das principais ameaças à recuperação da Mata Nacional de Leiria, que ardeu quase completamente em 2017.

A regeneração desta área florestal litoral está a avançar bem, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que aponta taxas de sucesso de reflorestação superiores a 80%.

Porém, há ameaças e a principal é a proliferação de plantas infestantes, sobretudo as acácias. José Nunes André, do Observatório do Pinhal do Rei, considera que a sua proliferação "está atrasar imenso" a recuperação da floresta.