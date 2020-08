Covid-19

Portugal regista hoje mais seis mortos e 131 novos casos de infeção por covid-19 em relação a sábado, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

O número de pessoas internadas é de 366, mais nove do que no sábado, e nos cuidados intensivos continuam 33 pessoas.

De acordo com o relatório da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 52.668 casos de infeção confirmados e 1.756 mortes, das quais quatro na região de Lisboa, uma no Norte e uma no Algarve nas últimas 24 horas.