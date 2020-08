Actualidade

O piloto português Filipe Albuquerque (United Autosports) venceu hoje as 4 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, prova pontuável para as European Le Mans Series, arrecadando ainda a 'pole position' e a volta mais rápida da corrida.

O piloto de Coimbra, que faz dupla com o britânico Phil Hanson no Oreca 07, cumpriu as 100 voltas em 4:02.01,361 horas, deixando os segundos classificado, o australiano James Allen e os franceses Thomas Laurent e Alexandre Cougnaud (Graf) a 58,163 segundos.

Os franceses Julien Canal e Nicolas Jamin e o britânico Will Stevens (Panis Racing) fecharam o pódio, a 1.01,115 minutos.