Covid-19

Um surto de covid-19 no Lar São José, no Barreiro, contabiliza 47 casos positivos e dois internamentos de idosos, mas a "situação está controlada", disse à hoje o delegado de saúde adjunto regional de Lisboa e Vale do Tejo.

O lar "tem neste momento 32 idosos positivos, num total de 80, e 15 funcionários [positivos], num total de 44. Estão dois idosos internados no Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, que estão estáveis, os restantes estão assintomáticos", afirmou Nuno Lopes à agência Lusa.

Hoje, um idoso do grupo dos positivos "iniciou sintomas respiratórios e foi ao hospital", tal como outro idoso do grupo dos negativos.