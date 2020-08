Covid-19

Angola registou um número recorde de infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, com 100 novos casos, e mais cinco mortes, anunciou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

As cinco mortes, que se verificaram "em decorrência de quadros descompensados de comorbilidades", foram de doentes com 59, 65, 64, 71 e 82 anos, todos de sexo masculino, que se encontravam internados na Clínica da Sagrada Esperança, Zona Económica Especial, dois na Clínica Girassol e um no hospital da Barra do Kwanza.

Os cem novos casos, 82 de sexo masculino e 18 de sexo feminino, têm idades entre 10 e 83 anos.