Actualidade

O grupo Media Capital obteve um prejuízo de 14,4 milhões de euros no primeiro semestre deste ano face a 5,9 milhões de lucros em igual período de 2019, segundo dados provisórios hoje divulgados.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na primeira metade de 2020 os resultados operacionais foram afetados pelo "efeito conjugado da pandemia e da redução de quota de audiência do principal canal televisão (TVI generalista)", com particular impacto na publicidade.

"Os rendimentos operacionais consolidados recuaram 36% (37% no caso da publicidade) nos primeiros seis meses de 2020, sendo que as quedas percentuais mais significativas iniciaram-se em março (quando a pandemia foi declarada), tendo o seu pico em abril e mostrando forte desaceleração em maio e, especialmente, junho", indica a empresa.