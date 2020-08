Covid-19

O México registou 292 mortos e 4.376 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 52.298 óbitos e 480.278 infeções desde o início da epidemia no país, indicou o Ministério da Saúde mexicano.

Há ainda 84.506 casos suspeitos à espera de resultados clínicos, de acordo com as autoridades mexicanas.

O responsável pela Promoção da Saúde do México, Ricardo Cortés Alcalá, indicou também que há 43.547 casos ativos estimados, que representan 8% do total desde o início da epidemia no país, em 28 de fevereiro.