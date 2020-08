Actualidade

O deputado da Assembleia Legislativa (AL) de Macau José Pereira Coutinho defendeu hoje que o Governo deve passar a exigir aos casinos uma quota turística para residentes nos 'resorts' de luxo na revisão das concessões do jogo.

O único deputado português na AL disse à agência Lusa que "resultaram as medidas" do Governo de incentivo ao turismo doméstico, bem como os pacotes de descontos promovidos pelas concessionárias do jogo que exploram os 'resorts' integrados, mas que é preciso dar continuidade a essa política.

A economia de Macau, muito dependente do jogo e do mercado turístico chinês, sofreu uma quebra sem precedentes tanto na exploração dos casinos como na entrada de visitantes desde final de janeiro, na sequência da primeira vaga de casos de covid-19 detetados no território.