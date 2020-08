Covid-19

A Índia voltou a atingir um novo máximo diário de mortes por covid-19, com 1.007 óbitos nas últimas 24 horas, além de 62.064 novas infeções, informaram as autoridades de Saúde do país.

Segundo o Ministério da Saúde indiano, o país registou 44.386 mortes desde o início da pandemia, para um total de 2.215.074 milhões de casos diagnosticados.

Pelo menos 634.935 doentes continuavam em tratamento, indicou.