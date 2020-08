Actualidade

A associação Just a Change começou com o intuito de resolver a "pobreza habitacional" e hoje, dez anos depois, já reabilitou cerca de 200 casas e a vida de muitas pessoas que precisavam de esperança.

"As pessoas vivem a casa como uma parte de si próprias, é um espelho do nosso estado de espírito. Portanto, quando a casa é reabilitada, isto faz com que a própria pessoa se reabilite a ela própria", disse à Lusa António Belo, fundador e diretor da organização sem fins lucrativos.

Em 2010, um grupo de amigos universitários apercebeu-se de que algumas pessoas viviam "em casas sem qualquer dignidade para um ser humano" e tiveram a ideia de fundar um projeto que pretende "resolver o problema na raiz", através da reabilitação dessas habitações.