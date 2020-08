Bielorrússia/Eleições

O Presidente russo, Vladimir Putin, enviou hoje felicitações ao homólogo bielorrusso, Alexander Lukashenko, proclamado vencedor das eleições de domingo, cujos resultados estão a ser contestados pela oposição.

"Conto com o facto de que a sua ação à frente do Estado vai permitir o desenvolvimento futuro das relações entre a Rússia e a Bielorrússia - vantajoso para as duas partes -", escreveu o presidente russo num telegrama enviado para Minsk.

Nas últimas semanas, Lukashenko acusou o "tradicional aliado russo" de querer desestabilizar o país ao de apoiar a oposição.