Actualidade

O Novo Banco garante que o comprador da seguradora GNB "teve a idoneidade verificada pelo regulador de seguros" e que a venda foi feita com acordo com Fundo de Resolução.

O jornal Público noticia hoje que o Novo Banco vendeu em outubro uma seguradora com desconto de quase 70% a fundos geridos pela Apax, operação que gerou uma perda de 268,2 milhões que foi 'compensada' com verba do Fundo de Resolução.

Segundo o jornal, o negócio foi fechado com um magnata condenado por corrupção nos Estados Unidos.