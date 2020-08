Actualidade

O índice de volume de negócios na indústria caiu, em termos homólogos, 11,7% em junho, destacando-se um decréscimo 15,1% no indicador relativo ao mercado externo, adiantou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em comunicado, a entidade revelou que, em termos homólogos e nominais, o índice de volume de negócios na indústria apresentou uma queda 11,7% em junho, "recuperando 19,2 pontos percentuais face ao mês anterior".

A mesma nota detalhou que ambos os mercados (nacional e externo) tiveram quedas "menos negativas" que as registadas no mês de maio, sendo "mais intensa a melhoria no mercado externo".