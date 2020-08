Actualidade

Projetos da escritora Luísa Costa Gomes, do artista Alexandre Farto (Vhils) e do realizador Luís Filipe Rocha estão entre os dez vencedores do concurso promovido pela plataforma Netflix com o ICA, anunciou hoje este instituto.

Os dez projetos vencedores do concurso de apoio à escrita de argumentos para autores em Portugal, promovido pela plataforma Netflix com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) foram hoje divulgados no 'site' oficial daquela instituição, tutelada pelo Ministério da Cultura.

"Paradoxa" (ficção), de Luísa Costa Gomes, "Paredes Brancas, Povo Mundo" (documentário), de Alexandre Farto (Vhils), André Costa, Catarina Crua e Ricardo Oliveira, e "Barranco dos Cegos" (ficção), de Luís Filipe Rocha, são três dos projetos apoiados com seis mil euros.